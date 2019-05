Peça gratuita narra história de João Carlos Martins

O exemplo de talento, genialidade e superação de João Carlos Martins inspira a peça teatral “Concerto para João”, com direção de Cassio Scapin – que também protagoniza a montagem – e texto de Sérgio Roveri.

Leia mais:

Belas Artes respira: Após risco de fechar, tradicional cinema mantém programação com nova parceria

Antonio Nóbrega estreia seu novo espetáculo

O espetáculo poderá ser assistido hoje e amanhã, às 20h, no teatro do Senai Mario Amato, no bairro Assunção, em São Bernardo. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI.

A encenação se passa durante uma das várias cirurgias às quais o pianista foi submetido para tentar continuar tocando.

Dividido entre o sono da anestesia e a vigília, ele revive alguns de seus grandes concertos, narra os inúmeros episódios de superação e recebe a visita de um homem misterioso, com quem estabelece uma relação humana e musical.

Serviço

No Teatro SENAI São Bernardo (r. Vitória Médice Ramos, 330 – Assunção) Tel.: 4344-1000. Hoje e amanhã, às 20h. Gratuito.