Metro Indica: show da banda Aláfia e mais destaques culturais para o fim de semana em SP

Confira os destaques da programação cultural na cidade de São Paulo para este fim de semana (3-5).

Música

Aláfia

Após aclamada apresentação no festival Lollapalooza com sua nova formação, a banda faz show em São Paulo lançando o videoclipe da “Canção Pra Nós”. No Estrella Galicia Estação Rio Verde (r. Belmiro Braga, 119, Pinheiros; tel: 3459-5321). Hoje, às 22h. R$ 25.

Catavento

A banda gaúcha apresenta o show de seu terceiro disco, “Ansiedade na Cidade”. No Sesc Interlagos (av. Manuel Alves Soares, 1100, Parque Colonial; tel: 5662-9500). Domingo, às 16h; grátis.

Maciel Salú

O compositor, cantor e rabequeiro apresenta show baseado em seu mais recente CD, “Liberdade”, com participação de Siba. No Sesc 24 de Maio (r. 24 de Maio, 109, República; tel: 3350-6300). Hoje, às 21h. R$ 30.

Ná Ozzetti

A cantora faz show em comemoração de seus 40 anos de carreira. No Sesc Bom Retiro (alameda Nothmann; tel: 3332-3600). Amanhã, às 21h; dom., às 18h. R$ 30.

Teatro

‘Kaputt’

Quatro atrizes destroem tempos-espaços para compor um retrato-mosaico de situações enfrentadas pelas mulheres em ambientes de guerra. No Teatro de Contêiner Mungunzá (r. dos Gusmões, 43, Santa Ifigênia; tel: 97632-7852). Estreia hoje. Sex. e sáb., às 20h; dom., às 19h. Ingresso consciente: pague o quanto achar justo.

‘Angels in America’

Ambientada na década de 1980, em Nova York, quando a Aids assola a cidade como uma espécie de epidemia. No Sesc Vila Mariana (r. Pelotas, 141, Vila Mariana; tel: 5080-3000). Estreia hoje. Sex., às 21h; sáb., às 18h. R$ 30. Até 1/6.

‘Já Nascemos Mortos…’

O Coletivo Cultural Sankofa busca discutir crimes de ódio contra a comunidade LGBT. No Sesc Interlagos (av. Manuel Alves Soares, 1100, Parque Colonial; tel: 5662-9500). Amanhã, às 16h; grátis.

‘Esparrama pela Janela’

O grupo Esparrama apresenta um espetáculo propondo um espaço de debate e reflexão sobre o futuro do Minhocão. No Minhocão (elevado Presidente João Goulart, 158, Vila Buarque; tel: 98919-7938). Estreia domingo, às 16h; grátis. Até 26/5.

TV

‘Arte na Fotografia’

A terceira temporada da série, com oito episódios, desafia fotógrafos amadores a apresentar registros que captam movimento e sentimento de empatia

na cidade de São Paulo. No Arte 1. Estreia hoje, às 20h30.

Dança

Cia. Artesãos do Corpo

A companhia exibe os espetáculos gratuitos “Refúgio”, “Sr. Calvino” e “Estranhos Seres Nebulosos e Ilusórios”, e “E a Garça Canta com Tristeza” (R$ 20). No Sesc 24 de Maio (r. 24 de Maio, 109, República; tel: 3350-6300). A programação pode ser vista no site do Sesc.