Maroon 5 entra para o line up do VillaMix Festival em São Paulo

“Maroon 5 no Brasil é atração confirmada no VillaMix Festival São Paulo” Único show na América Latina! @villamix Festival – São Paulo (SP) Data: 06 e 07 de julho de 2019 Local: Autódromo de Interlagos Ingressos: https://premier.ticketsforfun.com.br/ 🗓 Início das vendas: as 00:01 do Dia 08/05 #MúsicaÉMix #CircuitoBrahma @audiomix_ Fiquem ligados, porque esse ano a festa será de 2 dias!