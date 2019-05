Ludmilla lança música em parceria com Jão; assista ao clipe de 'A Boba fui Eu'

Ludmilla e Jão, o que esperar dessa parceria? Lançada nesta sexta-feira (3), a música faz parte do projeto "Hello Mundo" da cantora, gravado ao vivo em fevereiro com várias participações – de Anitta a Felipe Araújo.

A melodia segue o estilo das músicas românticas envolventes dos anos 2000. A carioca se deixa levar pela angústia do paulistano e, juntos, lamentam um relacionamento que não foi pra frente.

"A Boba fui Eu" também é uma oportunidade de ver Lud explorando seus vocais de forma poucas vezes vista em suas produções.

Assista ao clipe: