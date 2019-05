Justin Bieber fecha parceria com YouTube para 'projeto secreto'

O YouTube anunciou, nesta quinta-feira (2), um "projeto secreto" com o cantor Justin Bieber, que fará parte da linha Originals da plataforma. Não foram divulgados grandes detalhes, mas a ideia é que ele seja lançado no próximo ano.

Vale lembrar que Bieber foi descoberto no próprio YouTube. Por muito tempo, a música "Baby" foi o vídeo mais assistido do site.

A plataforma também anunciou que seus conteúdos originais passarão a ser disponibilizados gratuitamente ao público. "Enquanto as demais companhias midiáticas erguem muros de pagamento, nós nos dirigimos na direção oposta", disse o diretor de negócio da empresa, Robert Kyncl.

Para ser sustentável, o YouTube Originals vai exibir propagandas, recurso utilizado no resto do site. "Agora temos mais oportunidades que nunca de associar-nos com anunciantes e compartilhar nossos originais aclamados pela crítica com nossa audiência global", afirmou Kyncl.

Documentário sobre Maluma

Também foi anunciada a data de lançamento do documentário que o YouTube Originals está produzindo sobre o cantor Maluma. "Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré" deve estrear no próximo dia 5 de junho.

A direção ficou por conta de Jessy Terrero, o mesmo que dirigiu Maluma e Anitta no clipe "Sim ou Não", lançado em 2016. O filme de 90 minutos seguirá a vida do colombiano desde suas origens até os shows mais recentes.

O YouTube Original, como é possível notar, está se concentrando em projetos relacionados à música.

Novas séries

Além das novidades anunciadas, também está previsto um revival da série "Cobra Kai", continuação dos filme da franquia "Karatê Kid", uma comédia com Kevin Hart, uma produção interativa chamada "A Heist With Markiplier" e novas temporadas de "Impulse" e "Liza on Demand".