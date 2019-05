Shawn Mendes está de volta com novo clipe; assista 'If I Can’t Have You'

O cantor Shawn Mendes lançou, na madrugada desta sexta-feira (3), o clipe para sua nova música, "If I Can’t Have You". Esse é o primeiro trabalho inédito do cantor em meses, que está em turnê pelo álbum homônimo desde o ano passado.

Mendes tem apresentação marcada para este sábado (4) no programa "Saturday Night Live", quando deve apresentar a canção ao vivo. Teddy Geiger e Scott Harris, que já trabalharam anteriormente com o cantor, colaboraram na composição.

O vídeo segue a mesma linha de "Treat You Better", "In My Blood" e outro sucessos do cantor: câmera alta, um romance de fundo e Shawn Mendes tocando algum instrumento. As diferenças dessa vez são a presença do piano e as imagens sempre em preto e branco.

