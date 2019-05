Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile: Zac Efron fala de cena com James Hetfield, vocalista do Metallica

Para os fãs do Metallica, banda de thrash metal californiana, é curioso saber que James Hetfield, o vocalista 'atacou' de ator em "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile", filme sobre um dos serial killers mais terríveis da história policial norte-americana. Bem, para Zac Efron, ator que interpretou Ted Bundy, esse momento também foi incrível.

Em entrevista a Jimmy Kimmel na última quarta-feira (1º), a estrela do filme se empolgou ao falar do desempenho do cantor e chegou a dizer que foi "como um sonho se tornando realidade", afirmou.

Hetfield interpreta um policial que captura Bundy quando ele comete uma infração de trânsito e, pelas palavras de Zac, detonou na ponta.

"James Hetfield chegou e absolutamente detonou no personagem, ele simplesmente arrasou. É como se ele tivesse atuado sua vida inteira. Ele não teve medo e fez um grande trabalho", afirmou.

Segundo Zac, ele pensou em passar algumas dicas para o headbanger veterano e ator iniciante, mas isso não foi preciso. "Eu estava pronto para dar umas coordenadas ou algo assim, mas ele não pediu nenhuma dica. James Hetfield é o cara! Ele já passou por tudo", disse o ator.

O filme estreia nesta sexta-feira (3) na Netflix dos Estados Unidos.

A entrevista pode ser vista abaixo (em inglês):