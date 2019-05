Evento gratuito inclui gastronomia, arte, cultura, moda, lazer em São Paulo

Formada por comerciantes, a Associação Coletivo Pinheiros promove neste domingo (5) mais uma edição do Festival Pinheiros. Das 9h às 19h, o evento com acesso gratuito vai fazer da rua dos Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e seus arredores, um calçadão para moradores e visitantes, incluindo os bichos de estimação.

Com a rua exclusiva para pedestres, o comércio em geral estará aberto e vai oferecer minieventos em suas portas e esquinas. Restaurantes funcionarão normalmente, com operações estendidas para a rua e cardápios próprios ou promoções criadas exclusivamente para a festa.

Em toda a extensão do Festival Pinheiros haverá atrações musicais, dança e variadas brincadeiras para as crianças, além de feira vegana e orgânica, feira de arte e design, oficinas, ações sociais e sustentáveis, de consumo e alimentação consciente. Confira aqui os destaques do vai rolar de bom.

Cerveja colaborativa

Bares e cervejarias se uniram para criar uma bebida em homenagem ao bairro. O resultado é a Aroeira Wit, uma witbier com pimenta rosa, ingrediente que se vê nas aroeiras da região. Leve e refrescante, a breja colaborativa das cervejarias Júpiter, Nacional, Zuraffa, Barricão e Choperia São Paulo apresenta 4,5% de graduação alcoólica e baixo amargor (IBU 10). A receita leva assinatura de David Michelsohn (Júpiter) e Guilherme Macedo (Nacional).

Gastronomia

Pinheiros tem comida para todos os gostos. Pastel, churrasco, sorvete, hambúrguer, sushi, pizza, kebab, baião, feijoada, cozinha mineira e muito mais. O Brado, por exemplo, na Joaquim Antunes, faz sucesso no bairro com seu concorrido deque e porções como a de batatas bravas em fatias gorduchas, fritas com casca e acompanhada de maionese de alho coberta de molho de pimenta. Os hambúrgueres e a sangria da casa também são estrelas do cardápio.