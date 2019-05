Diretor do filme de Sonic pede desculpas pelo visual do personagem exibido no trailer

A linha entre as brincadeiras e as críticas do visual de Sonic no live-action que será lançado em 2020 foi tão tênue que o diretor do projeto pediu desculpas aos fãs.

Após a divulgação do primeiro trailer do filme, a aparência do ouriço roubou a cena de forma negativa, o que fez o cineasta Jeff Fowler ir ao Twitter e se manifestar sobre o caso. "Obrigado pelo apoio. E pelas críticas. A mensagem foi recebida alta e clara", afirmou o diretor.

Ele ainda completou dizendo que alterações vão ocorrer: "Vocês não estão felizes com o visual e querem mudanças. Vão acontecer. Todos na Paramount e na SEGA estão inteiramente dedicados a fazer esse personagem o melhor que ele pode ser".

O longa-metragem conta com nomes no elenco como Jim Carrey e James Marsden.