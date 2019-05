Criador de 'Downton Abbey' vai produzir série para HBO

Julian Fellowes, o criador de "Downton Abbey" vai participar da produção de uma nova série de TV para a HBO. "The Gilded Age" estava sendo disputada entre a emissora de "Game of Thrones" e a NBC, a casa de "This is Us".

Segundo a Variety, a expectativa é que "The Gilded Age" comece a ser produzida a partir do próximo semestre. Ainda não há data de estreia nem elenco definidos.

"The Gilded Age" vai contar a história de uma família que acaba de se tornar milionária na Nova York dos anos 1880 e deseja entrar na alta sociedade local.