Blake Lively está grávida do terceiro filho com Ryan Reynolds

A atriz Blake Lively, conhecida por atuar em Gossip Girl, está grávida do terceiro filho com o ator Ryan Reynolds. Ela surpreendeu o público ao aparecer com a barriga já evidente na pré-estreia do filme Detetive Pikachu, nesta quinta-feira, 2, em Nova York.

Leia mais:

Fã clareia luta entre dragões em último episódio de ‘Game of Thrones’; assista

Kelly Clarkson passa por cirurgia de apendicite após apresentação

Blake e Reynolds já são pais de duas meninas: Inez, de dois anos, e James, de quatro anos. O casal costuma manter a família longe dos holofotes. À revista Marie Claire, em junho de 2016, Blake disse que a família dela é "a coisa da qual eu me sinto mais protetora e a coisa que eu sinto que é mais exposta quando me sinto explorada".

Naquele mesmo ano, a atriz disse ao site People que ela e Reynolds queriam uma grande família. "Eu sou uma de cinco crianças. Meu marido é um de quatro, então somos oficialmente 'criadores'. Você pode ir ao nosso site e nós lhe daremos alguns de nossos filhos", disse em tom de brincadeira.