Antonio Nóbrega estreia seu novo espetáculo

O músico e compositor pernambucano Antonio Nóbrega apresenta a partir desta sexta-feira (3) no Itaú Cultural uma minitemporada de estreia de “Rima”, seu mais novo espetáculo.

Voltado às formas brasileiras de poesia rimada, a obra reúne de gêneros poéticos da cultura popular, como sextilhas, quadras, mourões e romances.

As apresentações acontecem nesta sexta-feira e sábado (4), às 20h, e domingo (5), às 19h, e de 10 a 12 de maio, nos mesmos horários, no Itaú Cultural (av. Paulista, 149; tel.: 2168-1776). A entrada é gratuita, com distribuição de ingressos uma hora antes.