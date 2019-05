Soledad lança ‘Revoada’ em show gratuito no CCSP

Um dos principais nomes da cena musical atual, a cantora Soledad está de volta com novo álbum, “Revoada”, seu segundo na carreira, e que será apresentado nesta quinta-feira (2), às 21h, ao vivo, no Centro Cultural São Paulo (r. Vergueiro, 1.000, Paraíso), com entrada gratuita.

Leia mais:

Com destaque para Mozart, Theatro São Pedro anuncia temporada lírica 2019

CineSesc apresenta retrospectiva em homenagem a Milos Forman

A cantora cearense mais uma vez se reúne a Fernando Catatau, do Cidadão Instigado, para fazer um disco. No primeiro, lançado em 2017, a cantora recebeu o músico para tocar guitarra em algumas músicas. Dessa vez, o também artista cearense produz o trabalho, somando sua intensidade.

“Revoada” vem em tom de experimentação, com o uso de instrumentos inusitados e sonoridades que fujam do comum. Junto a isso, Soledad contou com letras de nomes como Alzíra E e Arruda (“Próximos ao Máximo”), de Alessandra Leão e Xico Sá (“Pássaros, Mulheres e Peixes”), de Junio Barreto, Otto e Bactéria (“Amigos Bons”), e até do próprio Catatau (“Por Amor”).