Parceria traz show gratuito de Mafalda Minnozzi e curso de língua italiana para São Bernardo

A cantora italiana Mafalda Minnozzi faz show gratuito no domingo, às 19h, no Teatro Lauro Gomes (rua Jacquey, 171, Rudge Ramos), em São Bernardo. A apresentação é uma parceria da prefeitura com o Consulado Geral da Itália, com apoio da Associação Bell’Itália Língua e Cultura.

A retirada dos ingressos precisa ser realizada na Pinacoteca de São Bernardo (Rua Kara, 105, Jardim do Mar), hoje a amanhã, das 8h às 17h; e no Teatro Lauro Gomes, de hoje a domingo, das 14h às 18h. A cantora apresentará a turnê “Retratos em Bossa & Jazz”, que faz parte do projeto “A Caminho do Interior – Encontro com a alma italiana de São Paulo”.

Além do show, a parceria prevê a concessão de bolsas de estudos no idioma italiano para 30 professores da rede municipal para o ensino do idioma para alunos do programa “Educar Mais”. Com duração de 180 horas, o curso aborda linguagem e cultura italiana, que deverão ser ensinados para os alunos entre 5 e 10 anos. A Bell’Itália também é responsável pelo desenvolvimento dos materiais de ensino e treinamento aos docentes.

“Trata-se de mais uma ação realizada em parceria com a Prefeitura que tem o objetivo de promover todas as culturas em nossa cidade. Os imigrantes italianos trouxeram mais do que seus sonhos na bagagem. Contribuíram com o desenvolvimento econômico do município, primeiro com as olarias, depois com a indústria moveleira. Como descendente, tenho muito orgulho deste povo que ajudou a construir a história de nossa cidade”, afirmou o prefeito Orlando Morando.