Prefeitura de SP quer retomar programa de apoio à cultura

A Prefeitura de São Paulo anunciou que vai retomar o Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (PRO-MAC) para atrair mais investidores para a área.

A medida seria uma resposta ao anúncio de cortes propostos pelo governo federal com as novas regras para o financiamento de projetos da atual Lei de Incentivo a Cultura.

O PRO-MAC quer incentivar o investimento da cultura por meio da isenção fiscal, com contribuição por meio da renúncia de até 20% do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

De acordo com o secretário de cultura, Alê Youssef, essa é uma das dez mudanças que a Prefeitura fará até 2020 para, segundo ela, melhorar a cultura na cidade.

Além dessa novidade, a secretaria anunciou ainda que irá criar uma agenda anual com toda programação cultural da cidade para que a população possa saber o que está acontecendo, em todas as regiões.

Serão colocadas também placas que mostrem patrimônios imateriais e materiais da capital paulista, incentivando a visitação desses lugares.