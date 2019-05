Michelle e Barack Obama anunciam lista de projetos junto à Netflix

Michelle e Barack Obama anunciaram a primeira lista de projetos que serão desenvolvidos junto com a Netflix, informou o jornal The Guardian nesta terça-feira (30).

O casal fechou um acordo de vários anos com a plataforma de vídeos por streaming no ano passado a fim de produzir filmes e séries por meio da produtora Higher Ground.

Leia mais:

MasterChef Brasil: ‘Importante é que deu para entregar’, conta Rodrigo

Com performance milionária de Madonna, Billboard Music Awards 2019 entrega 12 prêmios a Drake

"Tocando em questões de raça e classe, democracia e direitos civis, e muito mais, acreditamos que cada uma dessas produções não vai apenas entreter, mas vai educar, conectar e inspirar todos nós", disse Barack Obama sobre os trabalhos que estão por vir.

Ao todo, eles anunciaram sete projetos que vão desde aquisições de novos materiais, ficção, não-ficção até conteúdos voltados para adultos e para crianças.

No festival de cinema Sundance deste ano, Michelle e Barack adquiriram o aclamado documentário American Factory, que analisa o que acontece quando um bilionário chinês abre uma fábrica em Ohio. Outra aquisição, ainda em produção, é Crip Camp, um documentário sobre um acampamento de verão para adolescentes deficientes.

O casal Obama também vai trabalhar com o jornalista Michael Lewis em uma série de documentários baseada em seu livro The Fifth Risk: Undoing Democracy. Os outros projetos incluem um longa-metragem biográfico sobre o abolicionista Frederick Douglass, uma série pré-escolar chamada Listen to Your Vegetables and Eat Your Parents (Ouça seus Vegetais e Coma Seus Pais, em tradução livre), sobre alimentação, e uma série de antologia baseada na coluna Overlooked no jornal The New York Times. Há ainda uma série dramática chamada Bloom ambientada no mundo da moda no pós-guerra de Nova York.

"Nós amamos essa lista porque ela abrange muitos interesses e experiências diferentes, mas tudo está unido com histórias que são relevantes para nossas vidas diárias", disse Michelle Obama

"Achamos que há algo aqui para todos – mães e pais, crianças curiosas e qualquer pessoa que esteja simplesmente procurando por algo envolvente e edificante no final de um dia agitado. Mal podemos esperar para ver esses projetos ganharem vida – e as conversas que eles vão gerar", completou a ex-primeira-dama.