MasterChef Brasil: 'Importante é que deu para entregar', conta Rodrigo

O engenheiro ambiental Rodrigo Massoni surpreendeu os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin ao preparar uma empanada de ricota com espinafre, taioba e ora-pro-nóbis durante a prova de eliminação. Apesar de ter vencido o primeiro round, o participante enfrentou algumas dificuldades na cozinha.

"Eu não estava tranquilo nessa prova porque eu nunca fiz uma empanada. Eu não conhecia a massa e não sabia como iria ficar. Só estava torcendo para que desse certo. Fiquei atrapalhado. Caiu uma massa da bancada e foi complicado. Acabei fazendo outra massa, caiu um pedaço da outra também, mas ainda sobrou massa para eu continuar a trabalhar", disse em entrevista ao Portal da Band.

Veja também:

‘A cocada foi responsável pela nossa vitória’, diz Lorena

‘Era loucura querer ser cozinheira’, relembra Paola

"O importante é que deu para entregar. Não fiquei desestabilizado porque eu olhei no relógio e ainda tinha um tempo. Acreditei que daria tempo de fazer, fui lá e fiz. Decidi rechear com ricota, espinafre, taioba e umas folhas de ora-pro-nóbis porque foi o que eu vi lá e achei que ficaria melhor, que combinaria mais. Eu já tinha comido ricota com espinafre. Veio essa lembrança e por isso eu fiz", continuou.

Questionado se esperava ser um dos destaques da prova de eliminação, Rodrigo admitiu que sim. "A gente sempre espera, agora se vai acontecer é outra coisa. Vencer é sempre bom. Vencer com elogio, é maravilhoso. É sempre bom receber um elogio, não importa de quem. Espero que seja assim em todas as provas", finalizou.