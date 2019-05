Joe Jonas e Sophie Turner se casam em cerimônia na cidade de Las Vegas

Os Jonas Brothers se apresentaram no Billboard Music Awards 2019 na quarta-feira (1), mas um dos grandes acontecimentos do dia para Joe Jonas foi o casamento com Sophie Turner. De acordo com a revista People, o casal fez uma pequena cerimônia em Las Vegas, Nevada.

Uma das personalidades que estava presente foi o DJ Diplo. Ele, que também estava na premiação, registrou alguns momentos do casamento no Instagram.

O grupo formado pelos três irmãos voltou a ativa este ano e se apresentou no Billboard Music Awards com o single "Sucker". Nick e Kevin Jonas foram padrinhos de Joe e Sophie.

A atriz também tem grandes projetos neste ano, como a última temporada de "Game of Thrones", a qual ela interpreta Sansa Stark, e o filme "X-Men: Fênix Negra", onde ela encarna a mutante Jean Grey.