Com destaque para Mozart, Theatro São Pedro anuncia temporada lírica 2019

O Theatro São Pedro anunciou a sua programação anual, com destaque para montagem de Mozart, que abre a temporada lírica.

“La Clemenza di Tito”, do compositor alemão estreou na última sexta-feira e fica em cartaz até esse domingo. Além dela, estão programadas

“O Caso Makropulos”, do compositor tcheco Leoš Janáček, que terá sua primeira montagem no Brasil, “L’Italiana in Algeri”, de Gioachino Rossini, e a estreia mundial de “Ritos de Perpassagem”, ópera encomendada ao compositor contemporâneo brasileiro Flo Menezes.

A Orquestra do teatro tem agendada 12 apresentações em 2019, com regências de Stefan Gaiger, John Boudler, entre outros. Alguns cantores foram convidados para dividir o palco nas óperas, entre eles, as sopranos Lina Mendes e Carla Cottini.

