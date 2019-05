CineSesc apresenta retrospectiva em homenagem a Milos Forman

Fugindo de uma guerra intensa na então Tchecoslováquia na década de 1970, o cineasta Milos Forman seguiu para os Estados Unidos, onde conseguiu um grande espaço, com filmes inesquecíveis. E essa produção, de 14 longas feitos para cinema, será apresentada a partir desta quinta-feira (2), no CineSesc.

Leia mais:

Kevinho passa por cirurgia para remoção de apêndice e pede aos fãs: ‘Orem por mim’

Diretor explica por que ‘Vingadores: Ultimato’ não tem cena pós-créditos

A programação será aberta com “Valmont”, nesta quinta, às 21h, única produção que será exibida três vezes, enquanto todos os outros terão pelo menos duas exibições. A lista ainda conta com “Amadeus”, “O Povo Contra Larry Flint”, “Hair”, entre outros.

Além dos longas haverá a exibição do curta-metragem “Saudades de Sonia Henie”, que será acompanhado pelo seu making of, e o documentário “Visions of Eight”, feitos sob encomenda do Comitê Olímpico Internacional, que conta com a participação de Claude Lelouch, Kon Ichikawa, entre outros diretores.

Os ingressos já estão disponíveis no site sescsp.org.br ou nas bilheterias das unidades do Sesc, e custam de R$ 3,50 a R$ 12.

Confira o horário de todas as exibições: