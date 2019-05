Oi, sumida: Brad Pitt dá mansão milionária de presente a ex-esposa Jennifer Aniston

A atriz Jennifer Aniston recentemente completou 50 anos, e, como presente, o galã Brad Pitt lhe presentou nada menos que uma mansão no valor de R$ 310 milhões.

A casa, que fica em Beverly Hills, Califórnia, já foi compartilhada pelos dois na época em que estavam juntos. Jennifer e Brad foram casados por cinco anos, entre 2000 e 2005.

Rumores indicam que a relação terminou após Brad ter um caso com Angelina Jolie, com quem casou posteriormente. Brangelina também já chegou ao fim, com o casal separando-se em 2016.

Agora solteiro, Pitt compareceu também à festa de aniversário de Jennifer, onde também estiveram presentes Robert Downey Jr., Reese Witherspoon, Courtney Cox, Barbra Streisand, e também Gwyneth Paltrow, que também foi namorada de Brad.

No ano passado, Anniston também ficou solteira, separando-se de Justin Theroux. Ela e Brad retomaram contato após o fim do casamento do ator com Angelina Jolie.