Com performance milionária de Madonna, Billboard Music Awards 2019 entrega 12 prêmios a Drake

Com dois recordes para Drake, o Billboard Music Awards 2019 celebrou a música nesta quarta-feira (1). O rapper americano conquistou 12 prêmios durante a noite e se tornou o artista mais vitórias na história do BBMA, com 27 estatuetas – dois feitos inéditos.

Em seu discurso de vitória, Drake agradeceu a personagem Arya Stark, da série de TV "Game of Thrones". "Uma saudação a Arya Stark, por representar todo aquele trabalho semana passada", declarou.

Outros vencedores que se destacaram foram Cardi B, com seis estatuetas, e Maroon 5, com cinco. Mariah Carey recebeu o Icon Award, pelo conjunto da obra. A cantora dedicou o prêmio aos filhos e fãs.

Apresentações

A noite foi marcada pela apresentação de Madonna e Maluma, com o single "Medellín". A música faz parte do novo álbum da cantora, que se chama "Madame X" e será lançado em junho.

A performance no BBMA custou 5 milhões de dólares a Madonna, segundo o TMZ. Durante a apresentação, diversos hologramas da cantora apareceram, customizados com os figurinos do clipe da canção.

Outra dupla que se destacou foi Taylor Swift e Brendon Urie, da banda Panic! at the Disco. Com a ajuda de bateristas e muitos dançarinos, eles levaram as cores de "Me!" ao palco da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. A música faz parte do próximo álbum de Swift, a ser lançado ainda este ano.

Vencedores

Confira a lista completa de vencedores do Billboard Music Awards 2019: