Vencedora do 'BBB 18', Gleici Damasceno fará estreia no cinema

Gleici Damasceno, que foi a campeã do Big Brother Brasil 18, vai estrear nos cinemas em breve. A acreana compartilhou nos stories do Instagram alguns momentos de gravações realizadas nesta terça-feira, 30, no Rio de Janeiro. Logo após sair do reality show, Gleici fez uma participação pontual no final da novela O Outro Lado do Paraíso, da TV Globo.

"Eu estou num projeto muito massa, depois eu conto mais detalhes para vocês, mas só tenho a dizer que estou muito feliz de participar desse projeto", disse Gleici em um dos vídeos publicados.

Ela contou que dará vida à personagem Laura, "uma menina muito dedicada à amizade" e que é a melhor amiga de Pedro, protagonista do filme vivido pelo ator Junior Provesi.

Segundo informou o jornal Extra, o filme de temática LGBT se chamará Resistir para Recomeçar, e Laura ajudará Pedro em suas descobertas da sexualidade – e quando o memso fica sabendo que é portador do vírus HIV.

"Hoje a gravação foi com essa figura. Obrigado pela parceria!", escreveu Provesi ao publicar fotos ao lado de Gleici. As primeiras cenas do filme foram gravadas na Segunda-feira (29) e ainda não há data de estreia confirmada.