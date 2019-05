MasterChef: ‘Era loucura querer ser cozinheira’, relembra Paola

A jurada argentina Paola Carosella foi convidada do MasterChef Para Tudo desta terça-feira, 30, e participou do quadro Menu da Minha Vida, no qual falou sobre o início de sua carreira em entrevista a Ana Paula Padrão.

"Não tinha possibilidade de você escolher a Gastronomia [naquela época]. Quando eu terminei a escola, eu sentia que eu queria trabalhar com cozinha, mas eu tinha muita vergonha de falar porque era uma loucura. Era mais lógico eu falar 'Quero ser um astronauta' do que 'Quero ser uma cozinheira'. Então, eu tinha uma espécie de vergonha", revelou Paola.

A jurada conta que trabalhou com um amigo de sua mãe, que deu a oportunidade a ela para cozinhar os almoços de sua empresa e apresentou ela a um renomado chef de cozinha de Buenos Aires. "Fui conversar com ele, ele falou que me arrumava um estágio e eu tinha que pagar para estagiar. Na época, era como R$ 1 mil por mês agora. Foi assim que eu comecei. Eu descobri muito rápido que o meu caminho era esse", disse.

A chef de cozinha também falou sobre sua relação com Francesca, sua filha. "Quando eu soube que era uma menina, eu me assustei um pouco. O amor que eu sinto por ela, ele foi vindo. Não necessariamente uma mãe nasce amando incondicionalmente o filho. Você vai se jogar como uma leoa se alguma coisa acontecer, mas você falar eu 'amo profundamente' veio quando eu comecei a me comunicar com ela", afirmou.

Histórias como essas são contadas no livro de Paola Carosella, Todas as sextas, que surgiu após um convite de uma editora. "Quando me chamaram, a minha primeira reação foi não aceitar. Eu queria fazer um livro, mas eu não sabia que livro eu queria fazer. Demorei três anos. Depois de um ano, eu decidi contar a minha história e costurar as receitas dentro da minha história, porque ali elas fazem sentido", explicou.

A jurada do MasterChef Brasil também falou sobre sua relação com o talent show culinário, os chefs Henrique Fogaça e Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão.

Confira a entrevista completa no vídeo: