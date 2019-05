MasterChef Brasil: ‘A cocada foi responsável pela nossa vitória’, diz Lorena

Além de cozinhar bem, as escolhas do menu em uma prova em equipe podem ser fundamentais para o sucesso no MasterChef Brasil. Este pode ter sido o caso do desafio na Praça das Artes, em que os grupos azul e vermelho fizeram um coquetel para os músicos e convidados da Orquestra Sinfônica Municipal.

"Escolhi o camarão por gosto mesmo, porque eu gosto de camarão e tentei montar um cardápio com base no que eu gostaria de comer. A minha intenção no programa é fazer o que eu gostaria de comprar para comer e, se eu estivesse em algum lugar, eu gostaria de comer uma entrada com camarão", disse Lorena Dayse, capitã da equipe azul, em entrevista ao Portal da Band.

O fruto do mar foi apontado pelos jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin como provável elemento de vitória do grupo. "Eu acho que a cocada é que foi a responsável pela nossa vitória, mais do que o camarão. Eu tenho certeza, aliás", afirmou Lorena. "[Porém], a maior dificuldade que a gente teve foi a sobremesa. Tanto que é a gente começou com uma intenção diferente", relembrou.

"Eu confiei essa tarefa ao Fernando [Consoni] e ao Weverton [Barreto] porque eles têm uma cozinha mais francesa. Como a ideia era comida de boteco, a gente demorou muito para chegar no que realmente iria fazer. A Juliana [Nicoli] chegou a dizer para eu abortar a ideia da sobremesa, mas eu não quis porque sabia que o outro grupo estava fazendo sobremesa. Então, não ia colocar um prato só para cumprir tabela. Graças a Deus veio a iluminação da cocada nos últimos minutos", completou.

Com uma liderança questionada em diversos momentos, Lorena acredita que fez um bom papel. "Eu não estava esperando de forma alguma ser capitã naquele dia. Mas acho que, de certa forma, a gente sempre tem que estar preparada. Tanto que eu só aceitei essa incumbência porque eu me senti preparada. Eu coloquei um peso muito grande nas minhas costas. Eu me achei líder por indicação e isso me trouxe uma responsabilidade muito maior do que se eu tivesse ganhado uma prova e acabasse sendo líder", disse.

"As pessoas confiaram que eu iria levá-las à vitória. Então, eu coloquei uma pressão muito grande sobre mim. Em vários momentos, eu me senti um pouco perdida e tentei me reencontrar, porque não foi uma prova fácil. Eram muitos preparos que nós tínhamos em nossos três pratos", finalizou. A equipe azul preparou uma moqueca de camarão com banana, escondidinho de rabada com farofa cítrica e cocada com crumble e creme de confeiteiro.