Grey's Anatomy: Último episódio da 15ª temporada promete surpresas e é um dos favoritos da roteirista

A exibição da décima quinta temporada de “Grey's Anatomy” está prestes a chegar ao fim e o último episódio deve ir ao ar em 16 de maio nos Estados Unidos pelo canal ABC.

O capítulo 25 foi intitulado “Jump Into the Fog” e revela na sua sinopse que “quando o nevoeiro começa a cobrir Seattle, os médicos precisam lidar com complicações na vida pessoal”.

Além de prometer drásticas mudanças na vida dos personagens, a showrunner Krista Vernoff falou sobre quão grande seria o episódio final: “Fizemos algumas grandes mudanças. Fomos ousados. É muito emocionante”, disse ao Gold Derby.

https://www.instagram.com/p/BqwELU2B7Z2/

A roteirista Elisabeth R. Finch também revelou este é um de seus episódios finais favoritos de toda a série: “É inesperado! Não estamos deixando nossos doutores descansar na 15ª temporada”, comentou.

As declarações de Krista e Elisabeth deixaram os fãs ainda mais animados! Será que este capitulo final irá superar todos os outros?