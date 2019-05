Chelsea Handler se retrata após duras críticas a Angelina Jolie

A apresentadora Chelsea Handler veio a público para se retratar quanto às críticas feitas a Angelina Jolie no passado.

Mais de uma década desde que Brad Pitt se separou de Jennifer Aniston para iniciar um relacionamento com Jolie – o qual também acabou em divórcio recentemente – e ainda há pessoas que não perdoaram a musa de Hollywood por sua contribuição no colapso do primeiro casamento do ator.

Ao longo dos anos, Chelsea, que é amiga íntima de Aniston, criticou Angelina abertamente chegou a zombar de seu trabalho humanitário e da família que ela formou com Brad.

"Ela parece um demônio. Minha opinião não tem nada a ver com Jennifer. Como mulher, eu sei reconhecer uma menina malvada. Eu simplesmente não gosto de Angelina Jolie", disparou, em 2013.

A humorista também foi uma das primeiras a falar sobre o rompimento de 'Brangelina', culpando o estilo de vida da atriz pelo suposto vício do galã em álcool e maconha.

"Há rumores de que o problema era que Brad estava bebendo e fumando demais. Eu me pergunto por que ele precisaria se automedicar", provocou, em seu programa para a Netflix.

No entanto, uma transformação parece ter acontecido recentemente, levando a comediante a mudar sua opinião sobre Angelina.

"Agora me incomodo com o fato de eu ter sido tão dura com Angelina no passado. Percebi que ela provavelmente estava tentando fazer as coisas da melhor forma que podia".