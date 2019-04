Vikings: Criador explica 'queda' de Lagertha na 5ª temporada

Este texto contém spoilers da 2ª parte da 5ª temporada!

Enquanto os novos episódios ainda não tem data de estreia definida, os fãs de “Vikings” são apresentados a novas teorias, explicações e até algumas pistas sobre a sexta temporada da série.

Em uma entrevista recente, o criador do programa, Michael Hirst, explicou o momento de “queda”, confusão e desaparecimento de Lagertha (Katheryn Winnick) após a batalha contra o exército do rei Harald (Peter Franzén):

“Neste campo de batalha, ela se apega às suas esperanças, o que é perfeitamente compreensível. Quando ela vê sua companheira morrendo entra em colapso e ela vagueia, ela ficou um pouco hipnotizada sem saber para onde estava indo. Até ver um rosto familiar (Judith)”, revelou.

Esta não é a primeira vez que os criadores decidem mostrar as debilidades da guerreira para depois “recuperá-la” e retratar sua força ao se levantar.

Durante a segunda temporada, a própria atriz não ficou contente com a história de abuso que sua personagem teria com o segundo marido. Antes de se viver as cenas de violência doméstica, ela expressou que sentia que a situação iria contra suas características “fortes e poderosas”.

Em entrevista ao Syfy, Hirst explicou: “Apostei tudo em Lagertha. Eu disse para Katheryn que a colocaria em muitas situações em que as mulheres têm estado. Depois de deixar Ragnar na segunda temporada, nós a vemos casada com um cara abusivo. Katheryn disse que não gostou dessa história, que seus seguidores enxergam Lagertha como uma mulher forte e poderosa. Ela me perguntou o que eles iriam pensar dela. Eu disse à Katheryn que mulheres fortes e inteligentes se relacionariam com a sua situação e o que importa é como ela resolveria isso”.

É importante recordar que seu casamento com Sigvard (Morten Sasse Suurballe) não durou muitos episódios e Lagertha acabou matando-o e se tornando rainha em seu lugar. Ela fez o mesmo com seu terceiro parceiro, Kalf (Ben Robson).

Qual será o próximo desafio da escudeira? A sexta e última temporada ainda não tem data de estreia definida, mas seu final está previsto para 2020.