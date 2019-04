Show de 50 anos de Woodstock ocorrerá apesar de saída de investidores, diz organização

Um evento de três dias para marcar o 50º aniversário do festival de música de Woodstock foi posto em dúvida na segunda-feira, quando os principais investidores disseram ter cancelado o show, mas os organizadores afirmaram que irão em frente.

O Woodstock 50 está planejado para acontecer entre 16 e 18 de agosto na pista de corrida de Watkins Glen, no norte do Estado norte-americano de Nova York, e deve incluir artistas como o rapper Jay-Z, a cantora Miley Cyrus e os roqueiros do The Killers.

“O resumo da história é que haverá um Festival do 50º Aniversário de Woodstock, como deve haver, e será sensacional”, disse o Woodstock 50 em um comunicado.

Ele vem sendo promovido como uma versão moderna do festival de Woodstock de 1969, que foi divulgado como “três dias de paz e música” e é visto como um momento divisor de águas da história da música.

Na manhã de segunda-feira, os principais investidores tinham dito que “decidiram cancelar o evento”.

A Dentsu Aegis Network, uma unidade da empresa japonesa Dentsu, informou em um comunicado que desistiu por sentir que o festival não pode ser produzido “garantindo a saúde e a segurança dos artistas, parceiros e espectadores”.

A Dentsu tem uma cláusula contratual que lhe dá a opção de cancelar o festival, disse uma representante dos investidores.

O Woodstock 50 anunciou que procurará novos investidores.