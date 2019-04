Rami Malek credita 'Mr. Robot' por seu sucesso

Rami Malek acha que 'Mr. Robot' tem sido "excepcionalmente importante" para sua carreira.

O ator, de 37 anos, não acredita que papéis como o vilão no novo filme de James Bond ou o falecido Freddie Mercury em 'Bohemian Rhapsody' – pelo qual ele ganhou um Oscar – teriam aparecido em seu caminho se ele não tivesse interpretado Elliot Alderson na série dramática.

Falando no painel 'Farewell to Mr. Robot' no Tribeca Film Festival, ele disse: "Isso pareceu me impulsionar para um espaço diferente. Eu não teria conseguido o papel de Freddie Mercury em 'Bohemian Rhapsody' se não fosse por este programa. Eu provavelmente não teria tido o tipo de sucesso que estou vendo em minha carreira agora, então estou muito feliz por esta série, especialmente por me dar essa plataforma, me dando um dos maiores personagens que eu poderia interpretar, que qualquer um poderia interpretar. Ele é um cara muito especial, Elliot Alderson".

Rami também elogiou o criador da série, Sam Esmail, por ajudá-lo a obter seu próprio sucesso.

Ele acrescentou: "Eu devo muito isso a Sam Esmail, outro ser humano incrível".

No entanto, Sam admitiu que seria uma "coisa estranha" ganhar crédito pelo sucesso do ator, embora ele não pudesse estar "mais feliz" por seu amigo.

Ele disse: "Eu me lembro de ir até ele no [Golden] Globes antes de sua categoria aparecer e só queria parabenizá-lo. E eu fiquei tomado pelas emoções e comecei a chorar, porque faz cinco anos que tomamos café logo antes de sairmos para filmar o piloto e estávamos ambos no mesmo lugar. Nós dois estávamos meio que conectados em muitos níveis. Nós dois somos egípcios, nossos pais tinham acabado de falecer e, depois, de lá até agora, vê-lo subir naquele palco e depois subir e ganhar o Oscar, eu só não poderia estar mais feliz por ele".

Com 'Mr. Robot' prestes a chegar ao fim, Rami está tentando "aproveitar" a temporada final, apesar de admitir que foi "excepcionalmente difícil" filmá-la.

Ele explicou: "Tem sido uma temporada muito emocionante até agora. É sempre emocionante por causa da jornada em que Elliot está e quem ele é como ser humano, mas é excepcionalmente difícil nesta temporada, sabendo que está chegando ao fim. Acho que estamos tentando saborear cada momento e aproveitar também. Aproveitar isso, mas às vezes é difícil, é realmente uma mistura de sensações".