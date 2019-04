Morre a cantora Beth Carvalho, aos 72 anos

Morreu, aos 72 anos, no Rio de Janeiro, a cantora e compositora Beth Carvalho. Beth estava internada em um hospital particular em Botafogo, Zona Sul, desde o início do ano. As causas da morte ainda são desconhecidas.

Em setembro do ano passado, a cantora se apresentou deitada em uma cama por conta de uma dor na coluna, causada por uma inflamação na parte inferior da espinha. Em 2012, Beth Carvalho passou por uma cirurgia e precisou colocar 10 pinos na coluna por causa das fortes dores.

Beth já havia completado mais de 50 anos de carreira e é considerada a "Madrinha do Samba". A cantora recebeu uma homenagem em 2009 no Grammy Latino, tornando-se a primeira sambista a receber o prêmio Lifetime Achievement Awards pelo conjunto da obra.

Segue a nota oficial:

"Queridos amigos e fãs,

Nossa querida Beth Carvalho partiu hoje as 17:33, cercada do amor de seus familiares e amigos. Agradecemos todas as manifestações de carinho e solidariedade nesse momento. Beth deixa um legado inestimável para a música popular brasileira e sempre será lembrada por sua luta pela cultura e pelo povo brasileiro. Seu talento nos presenteou com a revelação de inúmeros compositores e artistas que estão aí na estrada do sucesso. Começando com o sucesso arrebatador de “Andança”, até chegar a Marte com “Coisinha do Pai”, Beth traçou uma trajetória vitoriosa laureada por vários prêmios, inclusive um Grammy pelo conjunto da obra. Assim que possível, informaremos sobre o sepultamento."