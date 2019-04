'Mona Lisa nua' pode ser obra de Leonardo Da Vinci

A obra de arte conhecida como "Gioconda Nua", que possui semelhança com a famosa Mona Lisa, conservada no Museu Ideal de Leonardo Da Vinci, em Florença, pode ter sido pintada pelo gênio renascentista ou por artistas de sua própria oficina.

A informação foi revelada nesta segunda-feira (29) pelo engenheiro italiano Maurizio Seracini, famoso em todo o mundo por sua pesquisa de alta tecnologia aplicada à arte.

"Nossos exames científicos com infravermelho mostraram que nesta pintura existem buracos que correspondem exatamente aos da obra do Museu Condé, na França, que, segundo fontes, seriam agora atribuídos ao próprio Leonardo e seu ateliê", explicou Seracini.

O especialista italiano chegou a essa conclusão após realizar testes para identificar os pontos comuns entre o esboço e a tela, seguindo os traços da chamada técnica "spolvero", com o qual o carvão em pó era usado para rabiscar. De acordo com o estudo, com base nas linhas obtidas, a pintura foi finalizada com o uso do carvão, que, com pequenos furos, deixa traços fracos na tela, mas que pode ser descobertos com a pesquisa adequada.

Desta forma, há verdadeiros indícios de que a obra pode ser atribuída à escola de Leonardo ou a ele mesmo. No entanto, novos testes serão realizados porque os especialistas não podem estar "absolutamente seguros" de que a obra seja de Da Vinci. A "Gioconda Nua" é uma pintura que retrata a Mona Lisa na mesma postura da pintura do Louvre, mas nua da cintura para cima, com o peito à mostra.