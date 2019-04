MasterChef Para Tudo: Paola Carosella prepara receita com Caixa Misteriosa

A Band exibe nesta terça-feira 30, às 22h, o programa MasterChef Para Tudo com a apresentadora Ana Paula Padrão. A atração vai relembrar os melhores momentos da edição do último domingo, em que os participantes tiveram de cozinhar para os músicos e convidados da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo.

Já na prova de eliminação, os participantes tiveram de mostrar versatilidade ao prepararem empanadas argentinas, petit gâteau e suflê de goiabada para evitar deixarem o programa. E, além da retrospectiva, Ana Paula revelará porque não pode participar das gravações do episódio.

Agora, se você ficou interessado em saber como se faz uma deliciosa empanada argentina, o participante Marcos Baldassari, do MasterChef 2015, foi convidado para ensinar a receita desse salgado, que ganhou o Brasil graças a chef Paola Carosella.

Aliás, a jurada será a grande convidada da atração. Ana Paula recebe a argentina para um bate-papo emocionante e divertido. Paola falará sobre sua família, sobre sua história na gastronomia e sobre a vida profissional. A chef ainda será desafiada com uma Caixa Misteriosa.

O MasterChef Para Tudo vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones), mostrando cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos, às 20h.