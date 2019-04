Kanye West e Kim Kardashian cumprimentam turistas que faziam tour por Los Angeles

Um grupo de turistas que faziam um passeio por Los Angeles, nos Estados Unidos, foram surpreendidos ao encontrarem membros da família Kardashian-Jenner. Na cidade californiana, é comum ver ônibus que realizam passeios por regiões frequentadas por personalidades e artistas.

Kanye West, Kim Kardashian, Kendall e Kris Jenner estavam dentro de um carro e decidiram cumprimentar os turistas do ônibus. "Oi, gente", disse Kanye, ao abrir os vidros do veículo que estava dirigindo. Empolgada, Kris comentou: "Isso é tão fofo", enquanto os turistas registravam o momento com seus celulares.

As imagens foram feitas por Kendall, que estava no banco de trás ao lado da mãe, Kris. Em certo momento, Kim diz: "Pare com isso, continue [dirigindo]". Apesar da fala apreensiva, ela ri da situação.

Antes de sair, Kanye e Kris brincam: "O tour acabou!". Assista ao momento: