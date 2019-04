Game of Thrones: 'Tyron Lannister' paquistanês anseia por lutar em Winterfell

Enquanto o norte se prepara para a batalha de Winterfell, a população da cidade paquistanesa de Rawalpindi foi surpreendida ao ver Tyrion Lannister servindo pão em um restaurante local.

O garçom Rozi Khan tomou de assalto as redes sociais de seu país natal –onde “Game of Thrones” possui uma forte base de fãs– devido à sua assombrosa semelhança com o ator norte-americano Peter Dinklage, que interpreta Tyrion Lannister na série de fantasia da HBO.

Até poucos meses atrás, o jovem de 26 anos nunca tinha ouvido falar em Dinklage. Sua vida mudou, porém, quando o filho do restaurante em que ele trabalha percebeu a semelhança e postou uma foto no Facebook.

“No começo, eles começaram a me chamar de Peter Dinklage. Depois eu vi o programa dele, e então lentamente, lentamente fiquei famoso”, disse Khan à Reuters.

A semelhança vai além das feições faciais: ambos têm os mesmos 1,35 metro de altura.

“Meu desejo é trabalhar nos filmes. E meu outro desejo é que eu encontre Peter Dinklage”, acrescentou Khan.

A oitava e última temporada do imensamente popular “Game of Thrones” termina em 19 de maio.