Francisco, el Hombre faz show de seu novo disco 'Rasgacabeza'

“Acende! Acorda! Acorda!”, clama Juliana Strassacapa nos vocais de “Chama Adrenalina: Gasolina”, faixa de abertura do novo álbum da banda Francisco, El Hombre, que tem lançamento hoje, às 22h, no Cine Joia (pça. Carlos Gomes, 82; R$ 40). O trecho é o bastante para descrever o disco “Rasgacabeza” quase por inteiro: repleto de alusões ao fogo e frases no imperativo, o álbum apresenta em suas oito faixas um grito que já estava razoavelmente presente no disco antecessor, “Soltasbruxa” (2016), mas aqui ele é potencializado: é hora de sentir o calor da rua.

O fogo é o tema principal das canções e apareceu como tema principal do álbum em decorrência das incendiárias apresentações ao vivo do grupo. “Nossos shows são muito catárticos, sempre entregamos tudo no palco e sentimos que estávamos caminhando para esse estilo explosivo, então decidimos buscar a inspiração no punk, não somente na sonoridade, mas na atitude”, diz o vocalista e guitarrista da banda, Mateo Ugarte.

“Rasgacabeza” é uma produção coletiva da banda não só nos títulos e composições, mas nas gravações: “Foi uma experiência legal, nos deu muito mais autonomia”, conclui Mateo. Além da gravação, a banda preparou também videoclipes (mais de um) para cada música do do disco. Que eles durem mais do que a chama.