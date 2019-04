Festival que celebraria 50 anos de Woodstock é cancelado, diz principal investidora

Um evento com três dias de shows planejado para comemorar o aniversário de 50 anos do festival de Woodstock foi cancelado, disse a principal empresa investidora nesta segunda-feira (29).

O Woodstock 50 estava programado para entre os 16 e 18 de agosto, em Watkins Glen, no estado de Nova York, com apresentações que incluíam o rapper Jay-Z, a cantora Miley Cirus e os roqueiros da banda The Killers.

Leia mais:

Fotógrafo Eurico Salis registra os povos que formam o DNA gaúcho em novo livro

Francisco, el Hombre faz show de seu novo disco ‘Rasgacabeza’

“Apesar do nosso tremendo investimento de tempo, esforço e comprometimento, não acreditamos que a produção do festival possa ser executada como um evento à altura do nome da Marca Woodstock, ao mesmo tempo em que se garanta a saúde e segurança dos artistas, parceiros e frequentadores”, disse a investidora Dentsu Aegis Network, uma unidade da Dentsu Inc, em comunicado.

“Como resultado e depois de cuidadosa consideração, a Amplifi Live, da Dentsu Aegis Network, uma parceira do Woodstock 50, decidiu cancelar o festival”, acrescentou o comunicado.

O festival de Woodstock, ocorrido em agosto de 1969, quando foi anunciado como “três dias de paz e música”, é amplamente considerado um dos momentos mais marcantes da história da música.

Os produtores do evento de aniversário de 50 anos não responderam a pedidos de comentário sobre o comunicado da Dentsu.