Atriz não está otimista com versão de 'A Usurpadora' e recebe resposta da nova protagonista

No hay nada más reconfortante, que estar en paz consigo mismo! No hay nada más emocionante,que ver el rostro de tu bebé sonreír todas las mañanas! No hay nada más agradable que la naturaleza! No hay nada más lógico que la felicidad! No hay nada más fortalecedor que la paciencia! No hay nada más significativo que una sonrisa! No hay nada más oloroso que las flores! No hay nada más apetitoso que la comida hecha en casa! No hay nada más entrañable que la niñez! No hay nada más doloroso que una perdida! No hay nada en la vida si no colocas las cosas en una balanza! Aprendo de lo bueno y de lo malo! Y lo que no te sirve recíclalo ! Los amo a tiempo mis ángeles! Un corazón limpio jamás será dañado! Gracias señor por tanto! 🙏😘👍😇