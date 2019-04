Artistas lamentam morte de Beth Carvalho

View this post on Instagram

Exatamente 6 dias atrás ela me ligou , isso mesmo a MADRINHA Do SAMBA , me ligou me convidando pra cantar no show dela no dia 5. Combinamos a música e eu estava desde então com dificuldades pra dormir de tão ansioso em poder cantar com ela pela Primeira vez. E agora ? Ainda estou em choque , ela perguntou do meu pai , falamos sobre homenagear ele , enfim… Descanse em paz , e obrigado por lembrar de mim isso me dará muita força pra seguir com a bandeira do SAMBA. Eternamente te amarei BETH CARVALHO.