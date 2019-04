Samantha! Na segunda temporada, protagonista tenta se reinventar

Depois de driblar as regras do showbusiness e fazer de tudo para se manter sob os holofotes, Samantha! (assim mesmo, com exclamação) precisa se provar como mãe e profissional nos novos episódios da primeira produção original brasileira da Netflix dedicada à comédia.

Emanuelle Araújo volta a encarnar a ex-cantora mirim que não sabe viver sem fama nesta segunda temporada de “Samantha!”, já disponível no serviço de streaming.

Dessa vez, ela vai ter que aprender a lidar com a publicidade negativa quando seus antigos colegas da banda infantil Turminha Plimplom lançam um livro relatando as atrocidades causadas pela artista.

A situação fica ainda mais quente quando a publicação é adaptada ao cinema. Seguindo a lógica do “falem bem ou fale mal, mas falem de mim”, Samantha! briga para interpretar a si mesma na produção.

“Ela percebe a inadequação dessa imagem de querer ser criança pra sempre e busca provar que é uma mulher madura”, explica a atriz.

O aspecto familiar da série ganha agora o reforço de Zezeh Barbosa, que encarna a mãe de Dodói, interpretado por Douglas Silva. A presença da sogra acrescenta conflitos ainda mais divertidos e vai fazer a protagonista se esforçar para reafirmar seu papel de mãe de Cindy (Sabrina Nonata) e Brandon (Cauã Gonçalves). “Ela vem para questionar tudo da Samantha!, avisa a veterana.

Enquanto isso, o ex-jogador de futebol e ex-presidiário Dodói segue tentando se reencontrar profissionalmente e também dentro de casa, onde Samantha! é quem dita as regras. “Cada personagem está em busca de um norte”, diz Silva, para quem esse é o mote da segunda temporada.

“Eles estão em busca de evoluções pessoais. Para mim, é muito importante contar essa história e mostrar o que fez essa mulher se tornar isso”, conclui Emanuelle