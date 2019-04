Netflix: As estreias de filmes para você curtir em maio

Com maio, a Netflix aposta boas fichas na sua seção de filmes, trazendo desde produções originais até grandes nomes do cinemão – contemporâneo e clássicos.

No feriado do Dia do Trabalho, os destaques são "Jogo do Dinheiro", dirigido por Jodie Foster e estrelado por Julia Roberts e George Clooney.

"Um Limite Entre Nós", dirigido por Denzel Washington, deu o Oscar de melhor atriz coadjuvante a Viola Davis, que interpreta a mulher do protagonista, também vivido por Denzel. Opção para o dia 24 de maio.

Entre as opções originais, destaque para o thriller "The Perfection", que também entra no dia 24. Na seara romance adolescente, que tem chamado a atenção na plataforma., a novidade é "Nosso Último Verão", disponível no dia 3.

Confira a lista completa das estreias de filmes em maio na Netflix:

dia 1° de maio

Jogo do Dinheiro

O apresentador de um programa de TV sobre dicas de investimento se torna refém ao vivo de um telespectador que seguiu seus conselhos e perdeu tudo. Com George Clooney e Julia Roberts. Direção de Jodie Foster.

Truque de Mestre

Um grupo de ilusionistas se especializa em roubar bancos e dar o dinheiro para o público enquanto despista agentes do FBI.

Truque de Mestre: O Segundo Ato

Com um novo membro na sociedade, os Quatro Cavaleiros usam seus poderes de ilusão para executar um assalto envolvendo um magnata e uma tecnologia revolucionária.

Loucademia de Polícia 5 – Missão Miami Beach

Em Miami para uma convenção de policiais, o capitão Harris e um grupo de ex-agentes acabam se envolvendo em uma missão inesperada para salvar o comandante Lassard de uma quadrilha de roubo de joias.

dia 3 de maio

Está Tudo Certo

Após ser violentada pelo cunhado de seu novo chefe, Janne tenta superar o trauma sozinha e seguir em frente. Mas as consequências do ato são muito mais profundas do que ela imaginava.

Nosso Último Verão

Curtindo um último verão juntos antes de começar a faculdade, um grupo de amigos de Chicago precisa decidir o que deixar para trás antes de embarcar na nova vida.

O Outro Pai

Depois da morte da mãe, quatro irmãs descobrem um segredo de família e saem em busca da verdade sobre sua origem. Com Blanca Suárez (As Telefonistas).

dia 9 de maio

E.T. – O Extraterrestre

Neste clássico de Steven Spielberg que conquistou gerações, um garoto se torna amigo de um extraterrestre e faz de tudo para protegê-lo do governo e ajudá-lo a voltar para casa.

dia 10 de maio

Entre Vinho e Vinagre

Quando um grupo de amigas decide comemorar o aniversário de 50 anos de uma delas conhecendo as vinícolas da Califórnia, nem mesmo mágoas do passado conseguem acabar com a diversão.

dia 17 de maio

A gente se vê ontem

Neste filme produzido por Spike Lee, dois adolescentes prodígios usam todo o seu talento científico para conseguir voltar no tempo e evitar uma tragédia.

dia 24 de maio

Fim do Mundo

Quatro adolescentes desajustados têm as férias interrompidas quando seu acampamento de verão é invadido por forças alienígenas. Agora, só lhes resta uma coisa a fazer: salvar o planeta!

Joy

Joy é uma jovem nigeriana que caiu nas garras do tráfico de mulheres em Viena. Impiedosamente explorada, ela tenta pagar sua dívida com a cafetina e sustentar a família que deixou para trás em seu país.

The Perfection

Neste suspense surpreendente estrelado por Allison Williams (Corra!) e Logan Browning (Cara Gente Branca), uma violoncelista reencontra seus ex-mentores e descobre que uma nova aprendiz tem agora toda a sua atenção.

Um Limite Entre Nós

Uma grande promessa do beisebol, ele teve sua vida profissional interrompida por motivos raciais. Anos depois, tenta se entender com a família – e com a vida. Filme baseado na peça de August Wilson vencedora do Prêmio Pulitzer.

dia 30 de maio

Um Trapaceiro do Bem

Uma mulher talentosa, porém insegura, vive uma experiência transformadora ao contratar um vigarista para ajudá-la a recuperar seu carro roubado em Mumbai.

dia 31 de maio

Meu Eterno Talvez

Todo mundo achava que Sasha e Marcos acabariam juntos, menos Sasha e Marcos. Mas um reencontro 15 anos depois os leva a pensar… Será?