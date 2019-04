Público sente falta de Ana Paula Padrão e ela explica ausência no MasterChef Brasil do último domingo

Quem acompanhou o episódio mais recente do "MasterChef Brasil", exibido no último domingo (28) na Band, reparou na ausência de Ana Paula Padrão. Os chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella, jurados do talent show, se dividiram entre os pareceres gastronômicos, o controle do tempo e as explicações das regras e prêmios que, normalmente ficam nas mãos da jornalista.

O povo ficou um pouco perdido:

Ana Paula se ausentou porque estava se recuperando de um problema bem chato: pedras nos rins. E ela ainda estava no hospital enquanto os cozinheiros amadores corriam com a prova que serviu um banquete para a Orquestra Sinfônica de São Paulo.

Enquanto os chefes estavam apresentando aí esta prova eu nem havia voltado do centro cirúrgico: pedra no rim… #masterchefbr — Ana Paula Padrão (@anapaulapadrao) April 28, 2019

Esse episódio foi gravado no fim de fevereiro. Fiquei uns dias em casa me recuperando. Querem um conselho? Tomem ÁGUA!!!!! #masterchefbr — Ana Paula Padrão (@anapaulapadrao) April 28, 2019

Ela relatou dor intensa e lamentou não estar bem no dia em que o programa teve a Osesp como convidada, mas prometeu contar mais detalhes no próximo "MasterChef Para Tudo", programa que apresenta às terças-feiras com bastidores e curiosidades do "MasterChef Brasil".

Faltou também sua entrevista com Marcus, o eliminado do dia.

Poxa, nem me despedi do Marcão… #masterchefbr — Ana Paula Padrão (@anapaulapadrao) April 29, 2019

O pessoal sentiu falta das situadas que Ana costuma dar para os participantes:

Senti falta da Ana Paula Padrão sim, no #MasterChefBR acho que a dinâmica de todos é o que torna o programa tão especial. Volta Ana 😉 pic.twitter.com/z9ZcnfQE9Z — José Carlos 😎 (@CarlosLx88) April 29, 2019