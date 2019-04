Vaza a primeira imagem de Jim Carrey como Dr. Robotnik, no live action de Sonic

Nesta segunda-feira (29), o site SEGAbits divulgou a primeira imagem do live action de Sonic the Hedgehog, jogo popular da SEGA.

Nela, o ator Jim Carrey aparece caracterizado como Dr. Robotnik, o vilão da saga – com seus óculos e roupas características.

Só há uma diferença: no jogo, Robotnik é careca. Carrey, no entanto, traz um topete estiloso ao personagem.

Rumor: First look at Robotnik in the #SonicMovie, trailer releases tomorrow pic.twitter.com/IMf4pjQX6U

— SEGAbits (@SEGAbits) April 29, 2019