Guerra em 'Game of Thrones' traz confronto entre dragões e novas mortes

Atenção: O texto contém pequeno spoilers do terceiro episódio da oitava temporada da série.

Uma das batalhas mais esperadas do ano finalmente chegou às telas. A guerra dos humanos contra os Caminhantes Brancos ocupou todos os 90 minutos do terceiro episódio da última temporada de "Game of Thrones".

Apesar dos momentos empolgantes distribuídos ao longo do confronto, a disposição espacial das situações é um pouco confusa, fator que foi rapidamente levantado por internautas no fim do capítulo. Um dos pontos que contribuiu para as críticas foi a fotografia escura.

Estranho ou não, ações definitivas aconteceram durante a "Batalha de Winterfell". Mortes, levemente populares na série, foram algumas delas. Os principais protagonistas ainda vão sobreviver mais um pouco, enquanto os coadjuvantes que buscavam redenção foram tirados de cena com os previstos sacrifícios.

A expectativa também era grande quanto a briga entre os dragões, que terminou de um jeito pouco esperado pela ausência de um "vencedor" propriamente dito. Além disso, ficou um certo mistério do que aconteceu com um dos animais fantásticos.

Todos os fatos em questão, porém, se tornam isolados perante o protagonismo de Arya Stark (Maisie Williams). A personagem foi a que mais se destacou no episódio, com diversas cenas relevantes de ação, sem falar no principal acontecimento do combate.

Ainda restam mais três capiítulos desta última temporada de "Game of Thrones" e as dúvidas voltam a surgir, pois a pontualidade da batalha contra os Caminhantes Brancos não era tão esperada por ser um dos eventos elaborados desde o início da produção. Portanto, a repercussão dela deve ser relevante, ainda que o embate com Cersei Lannister (Lena Headey) seja a provável conclusão da história.