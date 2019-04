Grey's Anatomy: Atriz troca o 'Grey Sloan Memorial' pelo 'General Hospital'

Parece que a Dra. Miranda Bailey (Chandra Wilson) fez uma pausa nos corredores do Grey Sloan Memorial Hospital para realizar sua terceira participação em “General Hospital”, outra série da ABC.

A atriz dará vida a Sydney Val Jean, editora de moda, que vai enfrentar a editora-chefe da revista Nina Clay-Cassadine (Michelle Stafford) durante o evento anual de arrecadação de fundos contra o HIV / AIDS.

Michelle confirmou e comemorou a notícia no Twitter: “Isso foi INCRÍVEL para mim!! Trabalhar com essa brilhante ESTRELA", escreveu incluindo as hashtags #GH, #Grey's Anatomy e #NursesBall2019.

This was AMAZING for me!! To work with this shining STAR. #gh #GreysAnatomy #nursesball2019 pic.twitter.com/4PVC0WFvGi

— Michelle Stafford (@TheRealStafford) April 25, 2019