Maisie Williams conta como namorado reagiu a grande momento de Arya e fãs pedem: 'Termine com ele'

O TEXTO A SEGUIR CONTÉM SPOILERS SOBRE O EPISÓDIO DE GAME OF THRONES EXIBIDO NO ÚLTIMO DOMINGO (28)

O terceiro episódio de "Game of Thrones", exibido na noite do último domingo (28) foi um grande dia para os fãs de Arya Stark (Maisie Williams). Ela desempenhou um grande papel durante a Batalha de Winterfell, o que trouxe um pouco de estranheza e até uma certa insegurança da atriz, que não tinha certeza de que isso seria bem aceito pelos fãs da série, que se despede este ano. Bem, o resultado foi que quase ninguém questionou Maisie, mas sim seu namorado.

Entre tantos protagonistas, Arya ficou responsável por matar o Rei da Noite. "Eu pensei que todos odiariam isso ou que Arya não merecia isso", disse a atriz em entrevista ao site Entertainment Weekly.

“A coisa mais difícil em qualquer série é quando você constrói um vilão que parece ser impossível de derrotar e você acaba o derrotando. Tem de ser feito de maneira inteligente, porque, caso contrário, as pessoas vão dizer, ‘bem, ele não poderia ter sido tão mal quando uma garota de 45kg chega e enfia uma faca nele’", disse ela.

Mas foi quando a atriz comentou a reação do namorado que os fãs não gostaram nada.

“Então eu contei ao meu namorado e ele disse, ‘Mmm, deveria ter sido o Jon (Snow, interpretado por Kit Harington), não é?'”, disse Maisie.

A falta de apoio do parceiro chocou.

Na 'gringa', organizou-se até o movimento "Dump Him" ou "Dê um pé nele".

Maisie Williams' boyfriend needs to issue a formal apology ASAP I am actually very upset by this https://t.co/PfiQKaCelm

"O namorado de Maisie Williams precisa se desculpar o mais rápido possível. Estou muito chateada com isso".

Maisie Williams’s boyfriend is cancelled, thank you next pic.twitter.com/eqh3eS2UVi

"O namorado de Maisie Williams foi cancelado. Obrigado, próximo"

"Maisie Williams, deixe seu namorado"

The boyfriend needs to go. We don’t need this type of negativity in our lives @Maisie_Williams pic.twitter.com/cW4ez8aLKE

— Arya Stark is the prince that was promised (@thepowerofmessi) April 29, 2019