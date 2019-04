Caroline Bittencourt teria pulado de barco para salvar cachorros, diz amiga

Uma amiga da modelo Caroline Bittencourt, desaparecida desde a tarde do último domingo (28), após uma forte tempestade ter atingido o barco em que estava com o marido, Jorge Sestini, em Ilhabela, litoral de São Paulo, deu mais detalhes sobre o acidente ao colunista Leo Dias, do UOL.

Modelo Caroline Bittencourt está desaparecida após cair de barco durante temporal no litoral de SP

Segundo a personal trainer Cau Saad, Carol teria pulado no mar para salvar seus cachorrinhos, que teriam sido arrastados pelos fortes ventos. Segundo registros, os ventos estariam atingindo velocidade de mais de 120 km/h no momento do temporal.

Jorge pulou em seguida para resgatar a mulher, com quem se casou em janeiro último. Eles se perderam um do outro no mar por conta da tempestade e, segundo Cau, o marido nadou por três horas até uma praia, onde finalmente foi resgatado, em estado de choque.

De acordo com informações da TV Globo, o barco onde estavam apenas o casal e os dois cãezinhos da modelo, foi encontrado a 60 km do local do acidente, já em Ubatuba. Quando a tempestade atingiu a embarcação, eles estavam navegando em direção a São Sebastião.

As buscas por Carol continuam e foram intensificadas na manhã de hoje.