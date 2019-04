'Vingadores: Ultimato' bate recorde de bilheteria com arrecadação de US$ 1,2 bi em estreia mundial

A saga de super-heróis “Vingadores: Ultimato” bateu recorde de bilheteria com vendas globais de ingressos estimadas em 1,2 bilhão de dólares até este domingo (28), disse a distribuidora Walt Disney.

“Ultimato” gerou uma receita espantosa de 350 milhões de dólares nos Estados Unidos e no Canadá, o maior mercado de filmes do mundo. Essa quantia superou em muito as estimativas dos analistas e o recorde anterior de 257,7 milhões de dólares estabelecido há um ano por “Vingadores: Guerra Infinita”.

“Ultimato” também bateu recordes no fim de semana na China, Brasil, França e mais de três dezenas de outros mercados, disse a Disney.

O espetáculo de ação de três horas é o capítulo final de uma história contada em 22 filmes da Marvel desde 2007. O filme traz personagens populares de quadrinhos como o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), o Hulk (Mark Ruffalo) e o Thor (Chris Hemsworth) em uma batalha contra o supervilão Thanos (Josh Brolin).

O filme continua a partir do final épico de Guerra Infinita, quando muitos dos amados super-heróis da Marvel pareciam ter sido derrotados.