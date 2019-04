Natalie Portman vai narrar filme 'Dolphin Reef'

Natalie Portman vai narrar o filme 'Dolphin Reef' da Disney.

A atriz, de 37 anos, está prevista para contar a história ao assumir o papel de narradora no longa-metragem, que está sendo criado por uma nova marca de filmes da Disney, chamada Disneynature, e será exibido no mais novo serviço de streaming da empresa, Disney+.

De acordo com o 'Hollywood Reporter', 'Dolphin Reef' está sendo dirigido por Keith Scholey e seguirá um jovem golfinho chamado Echo, que não consegue decidir se é hora de crescer e assumir novas responsabilidades, antes de perceber que não pode resistir às muitas aventuras que o oceano tem para oferecer.

Paul Baribault, vice-presidente da Disneynature, disse em um comunicado: "Disneynature leva o público a lugares espetaculares e remotos para compartilhar notáveis ​​histórias de vida selvagem capturadas por nossas premiadas equipes de filmagem".

O 'Dolphin Reef' se juntará ao line-up do serviço de streaming Disney+, que está definido para ser lançado em 12 de novembro como uma plataforma familiar com uma extensa biblioteca de clássicos da Disney, incluindo '101 Dálmatas', 'Bambi', 'Bela Adormecida' 'Mary Poppins' e 'Fantasia'.

Disney+ também será o lar de 7.500 episódios de TV e 500 filmes, além de conteúdo original como 'The Mandalorian', 'High School Musical: The Musical: The Series' e o remake de live-action de 'A Dama e o Vagabundo'.