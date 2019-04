MasterChef Brasil: Marcus é o eliminado da semana e protagoniza momento 'tenso' com Fogaça

Foram quatro etapas que terminaram na eliminação de Marcus Lima do MasterChef Brasil neste domingo (28). Após o grupo do cirurgião-dentista levar a pior na prova em equipe, o participante teve três chances de seguir na competição pela prova de eliminação.

Cada etapa consistiu em cozinhar uma especialidade de um dos três jurados: a empanada de Paolla Carosella, o petit gateau de Érick Jacquin e o suflê de Henrique Fogaça. Marcus apresentou pratos aquém das expectativas nas duas primeiras etapas e disputou a última com seu amigo Renan Corrêa.

No fim, o suflê de goiabada de Marcus estava mais pesado do que o doce suflê de Renan, o que acabou resultando em sua eliminação. No momento de se despedir dos chefes, o cirurgião-dentista protagonizou o que seria o momento mais esperado do programa: encarou Fogaça de perto e o perguntou: "Sabe o que eu acho de você mesmo, cara? Posso falar?"

O que parecia que poderia virar uma confusão acabou se tornando um elogio. Marcus logo quebrou a seriedade e fez questão de apontar o que levaria de mais importante de cada um dos jurados, antes de deixar seu avental e sair da cozinha do MasterChef Brasil.

Veja o que disse Marcus em sua despedida: